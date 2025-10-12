タレントの青田典子（58）が、歌手で夫の玉置浩二（67）と笑顔で写る2ショットを投稿し、様々な反響が寄せられている。【映像】青田典子＆玉置浩二の夫婦ショット（複数カット）2010年に玉置と結婚した青田。Instagramには、玉置の誕生日をお祝いしている様子や、結婚記念日を迎えた際の2ショットなど、夫婦の様子をたびたび投稿している。青田典子、ケーキを前にほほえむ玉置浩二との夫婦ショット10月7日に誕生日を迎えた青