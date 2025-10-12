サーキットを彩るレースクイーンは、単に華やかに立っているだけではない。女性芸人の潜入取材で、多忙な実態が明らかになった。【映像】スタイル抜群！サーキットを彩る美人レースクイーンたち芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #7』（ABEMA）が10月11日に放送。お笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣は、映画『ワイルドスピード』が最も好きだという自身の興味から