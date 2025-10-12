Appleが開発するモバイル向けの動画編集アプリである「Clips」のアップデートが終了し、現地時間の2025年10月10日をもって新規ユーザーがアプリをダウンロードできなくなりました。Apple says goodbye to the Clips app | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/10/11/apple-says-goodbye-to-the-clips-app/Apple's Clips App Discontinued - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/10/11/apples-clips-app-discontinued/Apple