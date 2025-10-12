『キングオブコント2025』決勝が11日、TBS局内にて開催され、コンビ結成17年目のロングコートダディが優勝。大会終了後に行われた会見に出席した堂前透と兎が、おちゃらけながらも喜びを語った。【写真】ロングコートダディ、喜びいっぱいの優勝会見史上最多となる3449組が参加した『キングオブコント2025』。決勝に進出したのは、しずる、ロングコートダディ、ファイヤーサンダー、うるとらブギーズ、や団、青色1号、ベルナル