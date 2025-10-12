ミュージカル界のプリンス・浦井健治さんが9年ぶりに4冊目の写真集『Mirae〜未来〜』を発売しました。ミュージカルやストレートプレイなど数々の舞台で主演を務め、ラジオ、コンサートなど幅広く活躍する浦井さんの俳優デビュー25周年記念のメモリアルな一冊となっています。2000年に『仮面ライダークウガ』でデビュー。以来、ミュージカルをはじめ数々の舞台に途切れることなく出演をし続けながら、様々な場で活躍する浦井さん。