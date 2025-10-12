お店のInstagramより。宝石のようなケーキが並べられています 川崎市多摩区で長年愛され続ける洋菓子店『パティスリー アノー』。その魅力は、何を食べてもハズレなしの“とびきり美味しい”スイーツたち。 筆者自身も実家に帰省するたびに訪れる、大切な思い出の味です。今回は、看板商品のシュークリームを中心に、アノーの魅力をたっぷりご紹介します。 『パティスリー