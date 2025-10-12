タレント・ぺえ（33）が11日に放送された日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」（土曜後11・30）に出演。女優・仲里依紗（35）との交流のきっかけを明かした。9月には仲との沖縄旅行の様子をYouTube上で公開。プライベートでも交流が深い芸能人の1人だという。司会の「SnowMan」佐久間大介が、仲とぺえの仲良くなったきっかけを質問。「里依紗ちゃんとかの場合はインスタグラムのDMで“YouTube（一緒に）や