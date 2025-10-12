特急「Mt.Fuji御殿場」が今月運転JR東日本は、特急「Mt.Fuji御殿場」を2025年10月13日（月・祝）と26日（日）に運転します。【画像】これが「東京駅と御殿場駅を結ぶJR特急」の運行時刻ですこの列車は、富士山や御殿場エリアへの臨時列車として、東京〜御殿場間で各日1往復が設定。所要時間は、東京発（行き）が1時間46分、御殿場発（帰り）が2時間ちょうど。品川駅と横浜駅にも停車します。車両は、E257系電車5両編成を使用し