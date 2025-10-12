歌手で俳優の吉川晃司（60）が12日までに、自身の公式サイトで、発売予定だった著書「職業、吉川晃司」が刊行中止となったことを発表した。同書は文藝春秋から11月12日に刊行予定だった。吉川は10日に更新した公式サイトで「書籍『職業、吉川晃司』刊行中止のお知らせ」という題でコメント。「書籍刊行中止の報告です。楽しみにして頂いていた方々、制作に関わった方々には大変申し訳ありません。すべて私の不徳の致すところです」