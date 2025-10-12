気迫の表情でパフォーマンスする同点ソロの鈴木誠也(C)Getty Imagesカブスの鈴木誠也が、現地時間10月11日に敵地で行われているブリュワーズとの地区シリーズ第5戦でホームランを放った。「4番・右翼」で先発出場した鈴木は、1点を追う2回の第1打席。ブリュワーズ2番手のジェイコブ・ミジオロウスキーの101.4マイル（約163.1キロ）のフォーシームを逆方向へ運んでみせた。【動画】163.1キロ撃ち！鈴木誠也の驚愕の逆方向弾をチェ