◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、１点を追う６回１死一、二塁の３打席目は、チャンスで左直に倒れた。カウント２―２から右腕・パトリックのカットボールを捉えたライ