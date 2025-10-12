◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）最終ラウンド（Ｒ）はコースに発生した濃霧による視界不良のため、予定より４時間遅れの午前１１時３０分に競技がスタートする予定と発表された。規定ホール数の終了を目指すためにセカンドカットが実施され、第２Ｒ終了時点で４アンダー２３位タイまでの３０人でプレー。変則９ホール（１、９、１０、１１、１４