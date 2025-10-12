元乃木坂４６で女優の樋口日奈が１２日までに自身のＳＮＳを更新。めいっ子との２ショットを公開した。樋口はインスタグラムに「抱きたい叔母と歩きたい姪っ子。もうちょっと抱かせてよ〜ん笑」とコメント。写真では、めいっ子を抱っこした姿やベンチに座るショットなど自然体な様子を披露した。この投稿には多数のいいねがつけられている。