タイガー・ウッズ＝9月8日、米フィラデルフィア（ロイター＝共同）男子ゴルフの元世界ランキング1位、タイガー・ウッズ（米国）が腰の手術を受けたとAP通信が11日に報じた。復帰時期は未定。ウッズは3月にアキレス腱を手術。今季はまだツアー大会に出場していない。（共同）