大相撲で３４年ぶりに開催されるロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に向けて横綱豊昇龍（立浪）、春日野事業部長（元関脇栃乃和歌）ら６０人が東京・羽田空港から出発した。前日の阿武剋に続いて、若者頭の栃乃藤が発券時の受難に逢った。空港間の通信状況によるもので、全力士が入場ゲートを通った後、２０分ほど待ってようやく発券されたチケットを受け取った。海外公演は２０１３年のインドネシ