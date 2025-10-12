レオナルド・ディカプリオ主演＆ポール・トーマス・アンダーソン監督『ワン・バトル・アフター・アナザー』に、“最有力”との呼び声が高まっている。米は、本作が『タイタニック』（1997）や『ラ・ラ・ランド』（2016）に並ぶ14部門にノミネートされると予測している。 本作は2025年9月26日の米国公開以前から批評家の絶賛を受け、Rotten Tomatoesでは批評家スコア95%という高評価を獲得。