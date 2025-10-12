アイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の松村北斗が１２日、「ボクらの時代」（フジテレビ）に出演。現在公開中の松村の主演映画「秒速５センチメートル」の奥山由之監督、原作者の深海誠氏と対談した。同映画は２００７年に新海氏が制作した同名アニメーション映画が原作となっている。現在３０歳の松村は「これぐらいしかできないのかと思うことばっかり過ぎて。新しく学ばなきゃ、入れなきゃという方に今は気持ちが行ってる