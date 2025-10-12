メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の奥穂高岳で外国人の登山者が遭難し意識不明の重体です。 警察によりますと11日午後7時ごろ、奥穂高岳の山頂付近にある穂高岳山荘（標高2996ｍ）の従業員から「外国人女性から、7人で登山をしていたが3人が到着しないと連絡を受けた」と通報がありました。 岐阜県警の山岳警備隊が12日午前5時半ごろに、男性2人と女性1人を山荘からおよそ170メートル離れたところで発見