15日からロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催される大相撲のロンドン公演に向け、小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）ら約60人が12日、羽田空港から出発した。海外公演は05年の米ラスベガス以来で、ロンドンは91年以来2度目。13年にジャカルタで開催された海外巡業に参加した高安は「新鮮な感じですね。ジャカルタのときよりは搭乗時間が長いので、大変だと思うけど」と笑みをこぼした。約14時間のフライト予定。「エ