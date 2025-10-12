東京消防庁によりますと、12日午前10時前、東京・足立区を流れる荒川の千住新橋付近で「黒い服を着た子どもが流されている」と119番通報がありましたが、その後、この川で80代とみられる女性1人の遺体が見つかったということです。消防などが詳しく調べています。