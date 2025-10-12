新潟の雪深い山あいで築120年の古民家を再生している男性が、隣の空き家の裏にある小さな池で、十数年ものあいだ一匹で生き延びていた金魚を発見し、保護しました。その様子をYouTubeチャンネル「古民家TV」（@kominkaTV）で公開すると、大きな反響が寄せられました。【写真】まずは木々を切り開いて池へとたどり着く作業から…ひとりぼっちだった金魚の救出大作戦スキーやスノーボードで新潟を訪れるうちに、「いつか雪深い地域で