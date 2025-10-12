筑後地区の酒蔵が一堂に会する「筑後SAKEフェスタ2025」（実行委員会主催）が11日、福岡県久留米市六ツ門町の久留米シティプラザ六角堂広場で始まった。来場者たちは蔵自慢の日本酒や焼酎、ワインなどを飲み比べて楽しんだ。全国有数の酒どころをPRしようと毎年秋に開催され、今回は22の蔵元が約100種類を提供する。来場者は、大吟醸や夏の間熟成させてうまみが増した「ひやおろし」などの地酒を専用チケットと交換。焼き鳥や