Å´¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·Ý½Ñ²È¤½¤Î¤ÀÀµ¼£¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡áÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ôºß½»¡á¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¤¨¡©¤Û¤óÅ¸¡×¤òÆ±»ÔÄØ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ã¥¯¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£Æ¸ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Êµû¤ä¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÂ­¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë·¤¿¦¿Í¤ÎÍÅÀº¤Ê¤É¡¢Ë­¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ë²è¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¼«¤é»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤ÆºîÉÊ¤ËÅº¤¨¤ë¤Ê¤É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À­¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊÅ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤À¤µ¤ó