Æý¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢µÜÅÄÉÂ±¡¡ÊÊ¡²¬¸©µÜ¼ã»ÔËÜ¾ë¡Ë¤ÏÆüÍËÆü¤Î19Æü¡¢Ê¿Æü¤Î¼õ¿Ç¤¬Æñ¤·¤¤½÷À­¤¿¤Á¤ËÆý¤¬¤ó¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¤Æ¤â»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯10·î¤ÎÂè3ÆüÍËÆü¤Ë¡¢µÙÆü¤Ë¸¡¿Ç¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖJ¡¦M¡¦S¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¡£Æ±ÉÂ±¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤Î¤¬¤ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤Æý¤¬¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ