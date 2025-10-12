「孤高の画家」と呼ばれる福岡県久留米市出身の洋画家、高島野十郎（たかしまやじゅうろう）の没後50年を記念した展覧会が11日、福岡市・天神の県立美術館で始まった。同館の企画を基に東京など全国6カ所を巡回する大回顧展で、九州では唯一の会場。初公開作品を含む約170点から、野十郎の新たな全貌を魅せる。特定の美術団体に属さず独学で絵を追求した野十郎は生前ほとんど知られていなかったが、没後11年の1986年に同館が初