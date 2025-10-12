家具の一大産地、福岡県大川市で恒例イベント「第74回大川木工まつり」（実行委員会主催、西日本新聞社など後援）が11日、同市酒見の大川産業会館をメイン会場に始まった。市内外の約130社が家具約1万点を割安に販売し、品定めをする人たちでにぎわった。木工まつりは13日までの午前9時〜午後5時。同館にはソファやテレビ台、ベッドなどの家具から、食器やおもちゃまで多様な製品が並んだ。来場者はスタッフから素材や機能の説