福岡県久留米市やうきは市など筑後川流域の装飾古墳が13日、同時公開される。普段は非公開の石室を見学したり、ガイドの解説で古墳について学んだりできる。装飾古墳とは古墳の石室内部に線を刻んだり、文様を描いたりした古墳。九州の北・中部に多く分布し、その文様は当時の人々の精神世界や地域間の交流の様子を表すとされる。今回は、益生田（ますおだ）古墳A群12号墳（久留米市田主丸町益生田）▽花立山穴観音古墳（小郡