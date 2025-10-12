東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が11日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」に出演。“クイズ王”が頭を悩ませる難問を告白した。この日は、慶大出身のふかわりょう、早大出身の友田オレとともに高学歴芸能人として登場。かまいたち・濱家隆一からは、私学出身の2人に対して「オレ、東大やねん、みたいな」マウントを心の中で取っているかと問われ、「めっそうもない。そんなこと思ってませ