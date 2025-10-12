お笑いタレント・明石家さんま（70）が11日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。9日（日本時間10日）に行われたナ・リーグ地区シリーズのドジャースとフィリーズの試合を観戦していた人物を明かした。それは、さんまMCのフジテレビ「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）にも出演している医師の梶本修身氏。「きのうはホンマでっかの梶本先生が審判の後ろにずっと座っとったんで、邪魔で邪魔で。知り合いが見てる