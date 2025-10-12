タレントの近藤真彦が１１日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演、美空ひばりさんをオバサン呼びした事件の真相を語った。近藤は「俺がひばりさんに『歌がうまいねオバサン』と言ったのは誤解なのよ」と解決済みであることを強調。そのうえで改めて真相を語った。当時、多忙の歌手はリハーサルに代役を立て音合わせを行っていた。近藤がスタジオの端で待機していると「（美空さんが）普通の服を着て、う