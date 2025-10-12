２０２６年北中米Ｗ杯欧州予選（１１日＝日本時間１２日）、Ｉ組首位のノルウェーはホームでイスラエルに５―０で圧勝した。エースＦＷエーリングブラウト・ハーランド（マンチェスター・シティー）がハットトリックをマークするなど、無傷の６連勝で出場権獲得に王手をかけた。ノルウェーは開始直後にＰＫを獲得するもキッカーを務めたハーランドが失敗。それでも１―０とリードした前半２７分にエースが汚名返上の追加点を決