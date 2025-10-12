◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルワーズの最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）を誇る“怪物新人右腕”のＪ・ミジオロウスキー投手が２回から２番手で登板し、４回３安打１失点で降板した。この日の最速は１０１・４マイル（約１６３・２キロ）だった。この試合の勝者が、１３日（同１４日）に初戦を迎えるドジャ