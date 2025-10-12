◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル）＝１０月１２日、栗東トレセンＮＨＫマイルＣ１４着からの巻き返しを狙うアドマイヤズーム（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）はレース前日、坂路を６３秒５―１６秒０で上がった。落ち着きもあり、久々でも雰囲気はいい。友道調教師は「本番を見据えての仕上げだが、８割くらいまで来ています」と納得の表情で話した。前走は道中で落鉄した