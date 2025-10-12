◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル）＝１０月１２日、栗東トレセングレイイングリーン（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）は、Ｅコースから坂路を上がり、最終調整を終えた。ベテランらしく堂々とした姿が印象的。音瀬助手は「調子の波がない馬ですし、前走から間隔もそうないので、調整がしやすいです」と笑みを浮かべた。前走の朱鷺Ｓでは、２２年１月以来の５勝目