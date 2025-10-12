昼は撮影や執筆活動にいそしむ傍ら、夜はバーを経営している武若雅哉（たけわか・まさや）氏。 武若氏はかつて、約10年間、陸上自衛官として数々の「災害派遣」に携わり、その後も軍事フォトライターとして自衛隊の活動を取材している。 本連載では災害派遣現場の実情を、武若氏自身の経験や取材を通じて紹介。第5回は災害派遣時における自衛官の権限について詳しく解説する。 現在でこそ、災害応急対策のた