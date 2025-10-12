台風２３号は、鹿児島県内から遠ざかりつつありますが、このあともうねりを伴った高波に注意が必要です。 台風２３号は、四国沖にあって１時間に２５キロの速さで発達しながら東北東へ進んでいます。鹿児島県内は、奄美地方と種子島・屋久島地方の一部が風速１５メートル以上の強風域に入っていましたが、１２日朝までに抜けました。 台風は県内から遠ざかりつつありますが、奄美地方では１２日夕方まで、大隅地方と種子島