山梨県甲府市で開催されていたイベントで、打ち上げ花火が観客にあたり、5人がけがをしました。11日午後6時ごろ、甲府市国母にある小学校のグラウンドで「花火が人にあたって4人がやけどをした」と通報がありました。当時の様子を撮影した動画には、花火がグラウンド付近で破裂する様子や、「え〜なんでなんで」「やばい、やばい」と観客が驚く声も記録されていました。警察によりますと、打ち上げ花火が何らかの原因で周囲にいた