歌手G−DRAGONの人気が、ベトナムでも証明された。公式ファンサイトに10日、ハノイ公演日程を追加したポスターが掲載された。すでに11月8日にハノイでのコンサートを発表していたが、同9日も急きょ追加された。6月にG−DRAGONのハノイ公演が発表された直後から現地ファンや企業は、彼の象徴とも言えるデージー花のイベントなどを実施するなど、ベトナム全域で歓迎ムードで盛り上がっていた。今回の再訪問も、大きな話題となり、11