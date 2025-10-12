松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。10月11日（土）に放送された第2話では、これまで千石を「パパ」や「お父さん」と呼んだことがなかった娘・愛梨（棚橋乃望）に大きな変化が…。【映像】千石＆愛梨、親子の絆に進展◆「親父