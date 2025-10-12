空の仕事を学び、迫力ある飛行機の機体を間近で見ることができる「JAL SKY MUSEUM」。2013年7月のオープン以来、年間10万人以上の人が訪れる大人気のツアーです。2021年7月のリニューアル時には主にデジタル化が進められましたが、2025年11月1日、約4年ぶりにリニューアル！ これまで以上に充実した内容を楽しめるようになります。「リニューアル前と何が変わったの？」「予約方法は？」「どこで見学できるの？」など、行ったこと