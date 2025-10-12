日本サッカー協会(JFA)は12日、FW前田大然がブラジル戦を行う日本代表から、怪我のため離脱することを発表した。追加招集は行わない。前田は左足に張りがあるとして別メニュー調整が続いており、11日のトレーニングもパラグアイ戦の先発メンバー以外では唯一の室内調整だった。