[10.11 U-20W杯準々決勝 メキシコ 0-2 アルゼンチン]U-20ワールドカップは11日、準々決勝を行い、アルゼンチンがメキシコを2-0で破った。FWリオネル・メッシらを擁した2005年大会、FWセルヒオ・アグエロらを擁した07年大会の連覇以来となる18年ぶりの4強入り。自身も1997年に大会を制した経験を持つディエゴ・プラセンタ氏が快挙に導いた。ラウンド16でナイジェリアを4-0で下したアルゼンチンと、開催国チリを4-1で破ったメキ