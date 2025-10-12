『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（２）埼玉上尾メディックス目黒安希後編（前編：目黒安希が三姉妹で歩んだSVリーグへの道乗り気ではなかったバレーを続けたワケ＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイキュ