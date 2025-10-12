この記事をまとめると ■タクシー業界ではドライバー同士で使う専門用語が存在する ■昔から現在に至るまで使われている用語も少なくない ■ここ数年で新たに登場してきた隠語もある タクシードライバーの間で使われる隠語とは タクシーのドライバーは専門的な用語や隠語などを使ってコミュニケーションを取ることがあります。そこで今回は、タクシー業界で使われている代表的な用語や隠語などを紹介します。 タクシー業界で使わ