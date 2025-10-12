2025年10月12日、札幌市中央区南5条東4丁目付近の豊平川の河川敷に車が転落する単独事故がありました。12日午前1時50分ごろ、「車両の単独事故。河川敷の階段部分からサイクリングロードまで車が落ちた」と目撃者から消防に通報がありました。この事故で車に乗っていた40代男性が病院に搬送されましたが、意識はあり会話はできる状態だということです。車は横転していましたが、消防現着時、男性は自力で車からでてきていた