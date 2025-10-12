元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１２日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演。保守強硬派の政治姿勢について持論を述べた。番組では、米トランプ大統領の強い働きかけにより、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で停戦合意したことを取り上げた。橋下氏は「僕はトランプさんみたいなやり方は反対だと言い続けますが…」と前置きした上で、「日本の場合には北朝鮮の拉致被害者の問題にしても、強硬派と言