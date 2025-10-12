大相撲で３４年ぶりに開催されるロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に向けて横綱豊昇龍（立浪）、春日野事業部長（元関脇栃乃和歌）ら６０人が東京・羽田空港から出発した。豊昇龍は「初めてのロンドンなのでワクワクしています。横綱として責任は大きい。外国のファンの人たちに、これが大相撲なんだって見せたい」と意欲を示した。前日の横綱大の里ら第１便に続く出発。楽しみにしていることを聞