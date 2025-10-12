川崎市長選は１２日告示され、４選を目指す現職と新人５人の計６人が立候補を届け出た。同市長選に６人が出馬するのは過去最多。３期１２年の現市政への評価などが争点となる。投開票は２６日。立候補したのは、届け出順に、コンサルティング会社社員の国谷涼太氏（２５）（無所属）、政治団役員の野末明美氏（６０）（無所属、共産推薦）、出版社代表社員の宮部龍彦氏（４６）（諸派＝事務事業評価で税金の使い道を正す党）、