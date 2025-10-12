元東京大学教授の上野千鶴子氏が１０日に更新したＸに、連立離脱を表明した公明党について「骨のある決断」と評した。上野氏は「公明の政権離脱。おもしろくなってきた。参院選で得票を減らした公明党。このままでは存在感がなくなると危惧したのだろう。政権与党の『蜜の味』を味わったのに、骨のある決断をしたものだ。次に『蜜』に群がるのは誰か？こういう時に野党を束ねる豪腕フィクサーはいないのか」と投稿した。自公