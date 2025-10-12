「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・最終日」（１２日、東名ＣＣ＝パー７２）最終日は濃霧による視界不良のためスタート時間が遅延。当初の午前７時３０分から、６度の変更が施され、さらに１０時４０分にアナウンスされた内容によると、スタートは１１時３０分に変更（７度目）。また「規定ホール数終了を目指すため、セカンドカットを使用する。第２ラウンド終了時点の順位に基づき、１４０ストローク、４アンダ